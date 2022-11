NBA／維金斯飆賽季新高31分 勇士攻勢流暢痛宰快艇

面對沒有雙星坐鎮的快艇,勇士攻勢全面釋放,維金斯(Andrew Wiggins)帶頭轟進6記三分球,狂飆賽季新高31分,包括第二節獨拿13分,勇士半場送出20次助攻,一口氣拉開比分。雙方打到第四節,差距一度達到29分之多,最終勇士在主場以124比107輕鬆奪勝。

柯瑞(Stephen Curry)此戰拿下22分9助攻6籃板,格林(Draymond Green)9分12助攻7籃板2抄截;波爾(Jordan Poole)還是找不到手感,15投僅3中得到8分5助攻。魯尼(Kevon Looney)9分2抄截2阻攻3籃板。

先前對火箭一戰首節砍進20分的湯普森(Klay Thompson),在休兵一場比賽後,今天還特別騎自行車來到球場,而他很快又進入狀態,單節5投4中包含2顆三分球在內,飆進15分,全場則是得到18分。

勇士團隊傳出36次助攻,並轟進19記三分球,其中「浪花兄弟」和維金斯就包辦了13顆。

快艇以莫里斯(Marcus Morris Sr.)的19分為最佳,曼恩(Terance Mann)和鮑威爾(Norman Powell)各拿到17分。

據媒體透露,雷納德(Kawhi Leonard)和喬治(Paul George)都在洛杉磯接受治療並進行訓練,主帥泰隆魯(Tyronn Lue)亦表示兩人恢復情況都不錯。

