NBA／維金斯飆賽季新高31分 勇士攻勢流暢痛宰快艇
面對沒有雙星坐鎮的快艇，勇士攻勢全面釋放，維金斯（Andrew Wiggins）帶頭轟進6記三分球，狂飆賽季新高31分，包括第二節獨拿13分，勇士半場送出20次助攻，一口氣拉開比分。雙方打到第四節，差距一度達到29分之多，最終勇士在主場以124比107輕鬆奪勝。
柯瑞（Stephen Curry）此戰拿下22分9助攻6籃板，格林（Draymond Green）9分12助攻7籃板2抄截；波爾（Jordan Poole）還是找不到手感，15投僅3中得到8分5助攻。魯尼（Kevon Looney）9分2抄截2阻攻3籃板。
Wiggins gets the strip and the SLAM!— NBA (@NBA) November 24, 2022
🔥 He has a season-high 31 PTS for the @warriors on ESPN pic.twitter.com/OzMtcbDsuM
先前對火箭一戰首節砍進20分的湯普森（Klay Thompson），在休兵一場比賽後，今天還特別騎自行車來到球場，而他很快又進入狀態，單節5投4中包含2顆三分球在內，飆進15分，全場則是得到18分。
勇士團隊傳出36次助攻，並轟進19記三分球，其中「浪花兄弟」和維金斯就包辦了13顆。
another one— Golden State Warriors (@warriors) November 24, 2022
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快艇以莫里斯（Marcus Morris Sr.）的19分為最佳，曼恩（Terance Mann）和鮑威爾（Norman Powell）各拿到17分。
據媒體透露，雷納德（Kawhi Leonard）和喬治（Paul George）都在洛杉磯接受治療並進行訓練，主帥泰隆魯（Tyronn Lue）亦表示兩人恢復情況都不錯。
Steph gonna Steph... he swishes a stepback fadeaway from 3!— NBA (@NBA) November 24, 2022
The @warriors lead down the stretch on ESPN pic.twitter.com/vVbc2ugejO
Steph dancing through the paint for a dime 🕺@warriors heating up in Q2 on ESPN pic.twitter.com/nWbp5neTlY— NBA (@NBA) November 24, 2022
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