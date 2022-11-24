NBA／下半場爆砍26分 厄文領軍籃網力壓暴龍

厄文（Kyrie Irving）今天作客多倫多飆出解禁復出以來最高的29分，其中26分出現在下半場，包括第三節獨拿19分，幫助籃網一舉拉開兩位數分差，以112比98大勝人手不足的暴龍，近4場比賽贏得3勝。

杜蘭特（Kevin Durant）全場僅出手10次，獲得12分7籃板5助攻，出手次數和得分都是本季新低，不過他的生涯總得分還是來到26074分，超越賈奈特（Kevin Garnett），排名史上第18。

籃網全場轟進17記三分球，寫下賽季新高，也比暴龍整整多出10顆；特別是第三節比賽中，籃網砍進7顆三分球，單節豪取39分，從原本半場1分領先迅速擴大差距，進入第四節甚至一度領先21分之多。

奧尼爾（Royce O'Neale）三分球8投5中得到15分7助攻4籃板4抄截，克萊斯頓（Nicolas Claxton）14分12籃板4阻攻3助攻，西蒙斯（Ben Simmons）14分6籃板3抄截2阻攻。

「當我們能這樣凝聚起來打球時，一切都有可能發生。」厄文賽後表示。

暴龍陣中以崔蘭特（Gary Trent Jr.）的19分為最高，阿努諾比（OG Anunoby）15分5籃板4助攻。