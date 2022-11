NBA／下半場爆砍26分 厄文領軍籃網力壓暴龍

厄文(Kyrie Irving)今天作客多倫多飆出解禁復出以來最高的29分,其中26分出現在下半場,包括第三節獨拿19分,幫助籃網一舉拉開兩位數分差,以112比98大勝人手不足的暴龍,近4場比賽贏得3勝。

杜蘭特(Kevin Durant)全場僅出手10次,獲得12分7籃板5助攻,出手次數和得分都是本季新低,不過他的生涯總得分還是來到26074分,超越賈奈特(Kevin Garnett),排名史上第18。

籃網全場轟進17記三分球,寫下賽季新高,也比暴龍整整多出10顆;特別是第三節比賽中,籃網砍進7顆三分球,單節豪取39分,從原本半場1分領先迅速擴大差距,進入第四節甚至一度領先21分之多。

奧尼爾(Royce O'Neale)三分球8投5中得到15分7助攻4籃板4抄截,克萊斯頓(Nicolas Claxton)14分12籃板4阻攻3助攻,西蒙斯(Ben Simmons)14分6籃板3抄截2阻攻。

「當我們能這樣凝聚起來打球時,一切都有可能發生。」厄文賽後表示。

暴龍陣中以崔蘭特(Gary Trent Jr.)的19分為最高,阿努諾比(OG Anunoby)15分5籃板4助攻。

