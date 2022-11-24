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NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇
NBA今日戰績表
76人 101：107 黃蜂
拓荒者 96：114 騎士
灰狼 115：101 溜馬
國王 106：115 老鷹
獨行俠 112：125 塞爾蒂克
巫師 105：113 熱火
籃網 112：98 暴龍
鵜鶘 129：110 馬刺
公牛 118：113 公鹿
金塊 131：126 (OT) 雷霆
活塞 125：116 爵士
快艇 107：124 勇士
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