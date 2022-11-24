NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇

唐斯（Karl-Anthony Towns）全場11投8中，以絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，特別是第三節，他一人獨拿13分，讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持

2022-11-24 15:30