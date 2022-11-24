快訊

歲末活動防疫措施擬12月中公布 羅一鈞：不會過於嚴格

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇

聯合新聞網／ 整理
勇士維金斯大砍31分，助隊大勝快艇。 美聯社
勇士維金斯大砍31分，助隊大勝快艇。 美聯社

NBA今日戰績表

76人 101：107 黃蜂

拓荒者 96：114 騎士

灰狼 115：101 溜馬

國王 106：115 老鷹

獨行俠 112：125 塞爾蒂克

巫師 105：113 熱火

籃網 112：98 暴龍

鵜鶘 129：110 馬刺

公牛 118：113 公鹿

金塊 131：126 (OT) 雷霆

活塞 125：116 爵士

快艇 107：124 勇士

NBA明日賽程

感恩節休兵一天

NBA戰績排行

相關新聞

NBA／維金斯飆賽季新高31分 勇士攻勢流暢痛宰快艇

面對沒有雙星坐鎮的快艇，勇士攻勢全面釋放，維金斯（Andrew Wiggins）帶頭轟進6記三分球，狂飆賽季新高31分，包括第二節獨拿13分，勇士半場送出20次助攻，一口氣拉開比分。雙方打到第四節，差

NBA／唐斯全能秀助灰狼5連勝 主帥讚全隊開季最佳

唐斯（Karl-Anthony Towns）全場11投8中，以絕佳效率繳出23分11籃板8助攻2抄截2阻攻的全能數據，特別是第三節，他一人獨拿13分，讓原本只領先3分的灰狼拉開到10分差。灰狼第四節持

NBA／助活塞力退前東家 波格丹諾維奇：感覺很特別

在鹽湖城待了3年的波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic），今年休賽季期間被球隊交易到底特律，今天作客面對前東家的比賽中，波格丹諾維奇攻下23分5籃板3助攻，幫助活塞以125比116力退爵士。

NBA／今日戰績表 勇士大敗後回神維金斯大砍31分助隊勝快艇

NBA今日戰績表 76人 101：107 黃蜂 拓荒者 96：114 騎士 灰狼 115：101 溜馬 國王 106：115 老鷹 獨行俠 112：125 塞爾蒂克 巫師 1

NBA／雷霆亞歷山大進步看得見 金塊教頭：該是MVP候選人

雷霆本日主場迎戰金塊，雖然輸球收場，但「新雷帝」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）本季至今繳出全明星級數據，也獲得對手教頭馬龍（Michael Malone）的讚揚。 綜觀本

NBA／約柯奇、葛登強拉尾盤 金塊延長賽逆轉雷霆

金塊在穆雷（Jamal Murray）和波特（Michael Porter Jr.）缺賽情況下，作客飽受雷霆強力威脅，三節打完還落後13分之多。 但葛登（Aaron Gordon）第四節獨拿17

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。