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NBA／費城3大戰將缺陣 洛齊爾率黃蜂中止連敗

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
洛齊爾率隊力退殘缺76人。 美聯社
洛齊爾率隊力退殘缺76人。 美聯社

安比德（Joel Embiid）因左腳踝扭傷至少要缺席2場比賽，加上已經掛傷的哈登（James Harden）和馬克西（Tyrese Maxey），76人一下子失去3大主力核心，也給了黃蜂可乘之機。

洛齊爾（Terry Rozier）攻下22分6助攻，其中9分出現在第四節，包括最後關頭的重要4分，幫助黃蜂得以穩住領先優勢，最終以107比101擊退76人，結束近期的3連敗。

主場作戰的黃蜂全隊6人得分超過兩位數，華盛頓（P.J. Washington）拿到19分6籃板3助攻，普拉里（Mason Plumlee）11分13籃板6助攻，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）14分；替補的理查茲（Nick Richards）補上13分13籃板，麥克丹尼爾斯（Jalen McDaniels）11分。

儘管缺兵少將，但76人前三節在哈里斯（Tobias Harris）、哈瑞爾（Montrezl Harrell）和梅爾頓（De'Anthony Melton）各拿超過15分的帶動下，還是緊咬住比分；第四節米爾頓（Shake Milton）殺出獨拿10分，搭配尼恩（Georges Niang）的外線，一度超前對手，可惜無法維持下去，只能一路苦追。

米爾頓拿下22分9助攻7籃板2抄截，梅爾頓也有20分6籃板3助攻4抄截；哈瑞爾得到賽季新高16分，外加7籃板，哈里斯則是19分5籃板。

據消息透露，安比德和哈登預計會在12月初復出，在這段期間，76人勢必要面臨不少苦戰。

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