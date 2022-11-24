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NBA／快艇傳有意柯林斯、卡佩拉 沃爾可能當籌碼
根據消息，快艇近期正積極尋求禁區的替補人選，傳出他們有役老鷹的柯林斯（John Collins）或是卡佩拉（Clint Capela），並且願意拿沃爾（John Wall）當做籌碼。
快艇本季場均籃板排名聯盟第22名，場均封阻也是僅排第20名，陣中真正可用的內線長人只有祖巴茲（Ivica Zubac）一人，因此球隊希望透過清走部分鋒線球員，藉此補強長人，甚至願意送走沃爾。
目前交易市場上，溜馬的透納（Myles Turner）和馬刺的伯爾特（Jakob Poeltl）被視為最容易進行洽談的兩名中鋒，快艇則是希望尋找一位能夠配合攻守轉換的長人，以互補祖巴茲，也因此除了先前傳出的透納外，他們也將目標放在柯林斯或是卡佩拉。
值得注意的是，老鷹曾傳出想用柯林斯去跟爵士換取本季表現優異的馬卡南，只是遭到拒絕。
沃爾本季加盟快艇後出賽14場，平均得到11.7分5.9助攻2.8籃板1.1抄截，投籃命中率43.2%。在雙星輪流缺賽情況下，快艇近期打出3聯勝，戰績提升到11勝7敗，名列西區第4。
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