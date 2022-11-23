世足賽／日教頭森保一神調度 兩替補上場進球領銜逆轉

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
日本總教練森保一卻在分組賽首場迎戰德國的賽事中，「神調度」成為本場比賽逆轉戰局關鍵之一。路透社
日本總教練森保一卻在分組賽首場迎戰德國的賽事中，「神調度」成為本場比賽逆轉戰局關鍵之一。路透社

儘管在今年世足賽選人上一度飽受批評，但日本總教練森保一卻在分組賽首場迎戰德國的賽事中，在上半場球隊進攻趨於被動的情況下，下半場接連換上堂安律、淺野拓磨兩名在德國甲級聯賽的球員並雙雙進球，「神調度」成為本場比賽逆轉戰局關鍵之一。

在2018年俄羅斯世足賽後接掌日本隊兵符的森保一，今年首度執掌總教練兵符出征世足賽，卻在賽前的選才上就引發爭議，尤其是放棄了在資格賽踢進10球的大迫勇也以及古橋亨梧、原口元氣等人一度讓外界感到不解。

不過在分組賽首場比賽，森保一的決定就發揮關鍵作用，在上半場日本都處在被動，且讓德國隊先以12碼球取得領先的情況下，森保一在下半場決定放手一搏將5個換人額度全部用上，希望轉守為攻，包括讓這次入選飽受質疑的淺野拓磨來取代前田大然，以及用同樣在德甲踢球的堂安律來取代田中碧。

這兩人也在下半場發揮關鍵作用，先是堂安律在上場不到5分鐘的情況下，於門前補進一腳為日本隊追平，淺野拓磨更是在第83分鐘趁著德國後防的疏忽單刀直入德國禁區後為球隊踢進超前一球，成為日本逆轉的兩大功臣，對於帶領日本拿下隊史對戰德國的首勝，森保一在賽後受訪時也強調，這是靠著全隊努力頑強的拚搏，才能取得的勝利。

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