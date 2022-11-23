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NBA／美媒大讚國王休賽季操作出色 巴克利也預言：西區第5

聯合新聞網／ 綜合報導
赫爾特轉戰國王後表現出色，補足球隊投射弱點。 路透社
赫爾特轉戰國王後表現出色，補足球隊投射弱點。 路透社

國王在上賽季進攻效率排名聯盟第24，本季開打前仍不被看好，沒想到開季後表現讓人驚艷，近期拉出一波7連勝，位居西區第3，ESPN記者馬克斯（Bobby Marks）也將功勞歸在休賽季的補強，認為國王補齊了最弱的投射能力。

國王休賽季用選秀第4順位簽下穆雷（Keegan Murray），簽下自由球員蒙克（Malik Monk），以及從老鷹交易來赫爾特（Kevin Huerter）。

馬克斯指出蒙克與國王簽下2年1940萬美元的合約，今日賽前，本季三分命中率雖然退步到36.7%，但卻傳出生涯新高的4.2次助攻。

赫爾特去年和老鷹完成4年6400萬美元續約，被交易到國王後繳出生涯新高的16.6分，其中運球後投射三分的命中率58%排名聯盟第1。另外新秀穆雷的三分命中率也排在新秀前6。

對於國王近期的好表現，一向烏鴉嘴的巴克利（Charles Barkley）今日也在NBA節目表示，「國王賽季結束時，會排在西區第5或第6。」

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