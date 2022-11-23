NBA／西蒙斯以為球迷噓聲會更大 KD：球迷都想看籃網輸

西蒙斯（Ben Simmons）被交易後首度在老東家76人的主場出賽，全場76人球迷給予滿滿的噓聲，對此西蒙斯微笑回應：「我原本以為噓聲會更大。」籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）也稱讚西蒙斯的表現並感嘆，「大家都想看籃網失敗」。

西蒙斯今天比賽拿下11分11助攻7籃板的全能數據，他賽後向媒體表達對這場比賽的感受，「我很開心正在做自己喜歡的事，擁有這樣的經歷很棒，顯然比賽結果令人沮喪，但我認為自己向前邁出一大步了。」每當西蒙斯拿到球時，76人球迷就會不停噓聲，對此西蒙斯則微笑地說，「我原本以為噓聲會更大。」

球隊一哥杜蘭特稱讚西蒙斯，「他處理這件事的方式和打比賽的表現都很好。」杜蘭特也表達對噓聲的看法，「每個人都希望看到籃網失敗。沒有人喜歡西蒙斯，沒有人喜歡厄文（Kyrie Irving），沒有人喜歡我。」被問到為何被討厭，杜蘭特說，「有很多原因，當NBA球迷不愛你時，其實是另類的愛，追根究柢人們喜歡看我們的比賽。」

杜蘭特也指出為何76人球迷討厭西蒙斯，「他們都對西蒙斯有過美好回憶，但不滿意他為另一隊打球結局，因此想表達沮喪的心情。」杜蘭特接著表示，「球迷覺得自己是NBA的一部分，希望聲音被聽見，我們必須與球迷互相欣賞，這些互動都是體育賽事中的一部分。」