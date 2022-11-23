NBA／籃網西蒙斯首返76人主場 2罰未進讓球迷吃免費雞塊
籃網作客七六人主場，這是前鋒西蒙斯（Ben Simmons）被交易後首度來到老東家主場，雖今日表現全能，不過第三節時在球迷的鼓譟下，兩顆罰球皆失手，觸發籃網和速食店合作條件，讓全場球迷都有免費雞塊可吃。
籃網和當地餐飲店Chick-fil-A合作，推出「Bricken for Chicken」活動，只要下半場客隊球員連續兩球罰球不進，就會請主場球迷吃雞塊，第三節時，西蒙斯就在全場球迷鼓譟下，連續兩球罰球沒進，讓當天參與主場的球迷都可以免費兌換雞塊。
西蒙斯在七六人隊時罰球命中率僅有 50%，在他的 NBA 職業生涯中，他的罰球命中率也只有 59%，雖然在上半場時一度兩罰全中，不過到第三節仍是受到影響失手了，讓全場球迷喜獲雞塊，因此被戲稱為「偉大的人」。
今日西蒙斯拿下11分、11助攻及7籃板，另外有3火鍋及3抄截，表現相當全能，終場七六人以115:106收下勝利。
Philly fans lost it for some free Chick-fil-A after Simmons missed both FT's 😂 pic.twitter.com/krQIoBXkj9— Bleacher Report (@BleacherReport) 2022年11月23日
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言