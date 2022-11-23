NBA／籃網西蒙斯首返76人主場 2罰未進讓球迷吃免費雞塊

籃網作客七六人主場，這是​​前鋒西蒙斯（Ben Simmons）被交易後首度來到老東家主場，雖今日表現全能，不過第三節時在球迷的鼓譟下，兩顆罰球皆失手，觸發籃網和速食店合作條件，讓全場球迷都有免費雞塊可吃。

籃網和當地餐飲店Chick-fil-A合作，推出「Bricken for Chicken」活動，只要下半場客隊球員連續兩球罰球不進，就會請主場球迷吃雞塊，第三節時，西蒙斯就在全場球迷鼓譟下，連續兩球罰球沒進，讓當天參與主場的球迷都可以免費兌換雞塊。

西蒙斯在七六人隊時罰球命中率僅有 50%，在他的 NBA 職業生涯中，他的罰球命中率也只有 59%，雖然在上半場時一度兩罰全中，不過到第三節仍是受到影響失手了，讓全場球迷喜獲雞塊，因此被戲稱為「偉大的人」。

今日西蒙斯拿下11分、11助攻及7籃板，另外有3火鍋及3抄截，表現相當全能，終場七六人以115:106收下勝利。