NBA／戴維斯37分21籃板仍不敵太陽 湖人成唯一客場未開胡

賽前取得3連勝的湖人，今日作客太陽主場，球星戴維斯（Anthony Davis）賽前再度放話要贏下這場比賽開啟連勝，他也繳出驚人的數據，無奈最終還是105比115不敵太陽，而在稍早活塞客場贏球後，湖人成為聯盟唯一客場沒贏過球的球隊。

首節太陽在布克9分的帶動下取得4分領先，雙方在第二節都是同時進攻當機和同時得分，不過湖人卻在本節末段打出一波13比2的攻勢反超比數。半場打完反而以55比53領先2分。

第三節開始太陽攻勢逐漸順暢起來，湖人只能靠罰球穩住比分，這節打完太陽又以86比79要回領先。

第四節開始，湖人並沒有把握布克等先發球員休息的時間，反到分差再被拉開到雙位數。雙方先發陸續回到場上，湖人頻頻衝擊禁區要回一些分數，但太陽艾頓（Deandre Ayton）也不甘示弱攻下不少分數。

就在時間還剩3分55秒的情況下，布克賞了對手里夫斯（Austin Reaves）一記火鍋，結果一旁的戴維斯和艾頓在互噴垃圾話，湖人「瘋狗」貝佛利（Patrick Beverley）情緒卻大爆走，衝上來推倒艾頓。

結果裁判卻做出令人意外的判決，推人的貝佛利被吹技術犯規趕出場，但因為艾頓（Deandre Ayton）也被吹技術犯規，所以相抵之下太陽沒獲得罰球，反倒前面防守的布克被改判惡意犯規，湖人里夫斯獲得2罰，並握有球權。

不過這場衝突並沒有影響比賽結果，太陽持續穩扎穩打收下勝利，布克全場拿下25分5助攻4籃板、艾頓14分15籃板、布里吉斯（Mikal Bridges）25分5籃板、華盛頓（Duane Washington Jr.）板凳出發攻下15分。

湖人的部分，戴維斯繳出37分21籃板5火鍋5抄截的恐怖數據，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）21分5助攻3籃板，華克（Lonnie Walker IV）24分，貝佛利則1分未得。