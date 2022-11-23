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NBA／約柯奇復出準大三元無用 爐主活塞爆冷熔金客場開胡

聯合新聞網／ 綜合報導
金塊中鋒約科奇(右)面對活塞球員巴格利(左)防守。 美聯社
金塊中鋒約科奇(右)面對活塞球員巴格利(左)防守。 美聯社

金塊今日在主場迎戰東區墊底的活塞，明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）也離開安全協議名單復出，原本以為會打得輕鬆，沒想到雙方一路拉鋸，最終活塞在板凳暴徒巴克斯（Alec Burks）第四節的發揮下，以110比108險勝金塊，收下本季客場首勝。

金塊賽前並列西區第2，不過活塞開局就打出一波8比0的攻勢，其中波格丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）就在首節獨得13分。好在金塊在約柯奇的帶領下穩住比數，但卻始終無法取得大比數超前，雙方在前三節比數緊咬的情況下，進入第四節。

沒想到第四節開始，活塞掌握金塊替補陣容太差的弱點，進行一陣猛攻，將比數拉開到雙位數差距，金塊趕緊換上先發陣容，也確實發揮功效，一度將分差縮小至2分。

但活塞板凳暴徒巴克斯持續留在場上，並連續得到6分，波格丹諾維奇最後關鍵2罰全進，取得3分領先。金塊穆雷（Jamal Murray）成功站上罰球線，第一罰命中，第二罰未命中，金塊葛登（Aaron Gordon）搶到進攻籃板，在時間所剩不多的狀況下倉促出手，結果未命中，遺憾落敗。

活塞板凳完全輾壓金塊板凳，其中巴克斯攻下21分、諾克斯（Kevin Knox）17分。先發的波格丹諾維奇攻下全隊最高的22分。金塊的部分約柯奇繳出31分10助攻9籃板的準大三元表現，葛登拿下17分7籃板，波特（Michael Porter Jr.）18分8籃板。

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