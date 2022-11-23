NBA／莫蘭特末節猛攻卻錯失罰球追平 國王7連勝衝上西區第2

賽前6連勝的國王，帶著高昂的氣勢造訪灰熊主場，雙方打得你來我往，傷癒復出的灰熊莫蘭特在最後一節狂砍20分，但國王還是靠著穩定的罰球以113比109收下勝利，取得近期的7連勝，也以10勝6敗並列西區第2。

國王挾帶高昂的氣勢出戰，沒想到首節還剩8分鐘左右時，就遭遇一波0比9的亂流，所幸福克斯（De'Aaron Fox）帶隊反擊，回應一波7比0的攻勢，之後雙方一路拉鋸，國王以28比31落後灰熊。

第二節國王打出團隊球風，整隊共計10次助攻，也因此攻下36分，第二節打完也反倒取得64比59的領先。第三節雙方進攻表現都不佳，尤其灰熊只得17分，國王繼續將分差擴大為88比76。

第四節灰熊由傑克森（Jaren Jackson Jr.）開啟反攻的號角，靠著1次進球和4罰3中連得5分，但灰熊之後卻一度出現2分多鐘的得分乾旱期，讓國王將分差拉開到14分。

眼看國王要拿下勝利，但灰熊在最後關頭甦醒，打出8比0攻勢將分差縮小到3分，灰熊使出犯規戰術，國王前鋒巴恩斯（Harrison Barnes）連進4罰、中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）2中1。灰熊莫蘭特跳出來持續猛攻，一次扣籃和2+1，將比數追到只剩1分，但國王蒙克（Malik Monk）穩穩罰進兩球，再度要回3分領先。

最後一擊，莫蘭特接到球三分出手未命中，但裁判卻給出哨音，獲得3次罰球。沒想到莫蘭特第一球就未命中，第二球命中，第三球故意未命中搶籃板失敗，最終國王就收下勝利。

本場比賽國王福克斯表現出色，繳出32分8籃板6助攻外帶4抄截，第四節發揮出色的巴恩斯攻下26分。灰熊的部分莫蘭特全場攻下34分，有20分出現在末節，傑克森則也有22分的進帳。