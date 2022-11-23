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NBA／快艇雷納德右腳踝扭傷 與喬治缺席24日對勇士之戰
快艇明日將作客對戰勇士，不過今天卻傳出壞消息，好不容易傷癒復出的明星前鋒雷納德（Kawhi Leonard）扭傷右腳踝，確定無法出賽，而昨日因傷缺陣的另一名球星喬治（Paul George）也將繼續缺陣。
去年因十字韌帶傷勢缺賽一整季的雷納德，本季好不容易回歸，但恢復狀況不太理想，上個月底又再度缺陣。近日好不容易完成復出，但表現平平，今天甚至又傳出右腳踝傷勢。
對於雷納德再度受傷，快艇記者艾斯納夏里（Farbod Esnaashari）不禁感嘆，「我投票，決定不要再讓雷納德對上爵士。」此話的原因是，雷納德就是於前年對戰爵士的季後賽造成十字韌帶撕裂，而昨日對手剛好也是爵士。
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