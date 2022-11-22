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NBA ／誤轉仇恨團體慶祝厄文回歸 綠軍布朗出面澄清

聯合新聞網／ 綜合報導
塞爾蒂克球星布朗多次發言力挺厄文（右）。 美聯社
塞爾蒂克球星布朗多次發言力挺厄文（右）。 美聯社

近期因為反猶太風波，遭到籃網禁賽8場的明星控衛厄文（Kyrie Irving），總算在前日回歸先發陣容，在比賽前籃網主場外聚集民眾舉著「奴隸制的真相」「反猶太主義真相」等標語，當時被認為是支持厄文回歸的行動，因此多次力挺厄文的布朗（Jaylen Brown）當時轉發此影片，但隨後他也澄清自己沒意識到該組織所傳達的訊息。

當天在籃網主場外穿成紫色衣服的民眾們，他們是來自lsrael United Christ的團體，是一個被美國「南方貧困法律中心」列為仇恨團體的組織，得知事實的布朗事後說道：「我看到社群有一批人支持厄文回歸，我為這種支持感到自豪，但是這不代表我認可、慶祝他們正在做或說的一些事，當時我只注意到他們支持厄文，沒注意到是那個團體。」

而這次的事件布朗也表示他不會刪除這貼文，表示這樣會想像是取消他對厄文的支持，因此他不會去動貼文，但再三強調僅為這個現象及支持厄文感到驕傲，不代表他認同他們曾經所作所為，或者其他言論。

厄文與布朗同為球員工會副主席，布朗這段時間也是不斷替厄文發聲，並對籃網的禁賽提出多次批評，因此看到厄文回歸賽場，他也開心表示：「厄文在多方面為籃球做出貢獻，他的回歸值得慶祝，因此我認為NBA及球團做出對的事，大家化解過去誤會，繼續向前。」

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