NBA ／渡邊雄太三分命中率高達5成7 杜蘭特讚：比柯瑞還猛

今年賽季全隊動蕩不安的籃網，卻在替補球員中挖到了寶，那就是28歲日本前鋒渡邊雄太，賽季前他與籃網簽下一紙非保障合約，但開季至今出賽17場，三分命中率高達57％，目前位居聯盟首位，甚至比NBA歷史三分王柯瑞（Stephen Curry）的44％還高，若能維持下去，明年1/10將能轉成保障合約。

渡邊每一次在場上總是用最認真的態度，去完成教練交代給他的每一個任務，不僅是防守跑位出的三分空檔也十分重要，力拚成為一個先發等級球員，目前17場比賽中有10場達到50％三分命中率，底角更是誇張的70％。

近期籃網2連勝中，渡邊面對拓荒者投進5顆三分，22日面對灰熊決戰第四節命中4顆三分，讓場邊大哥杜蘭特（Kevin Durant）甩毛巾為他慶祝，賽後更是大大讚美他。

杜蘭特接受媒體採訪時，被問到柯瑞跟渡邊誰是比較好的三分射手時，杜蘭特回應道：「當然是柯瑞，但渡邊現在一定能打敗他，他的投籃很棒，為我們拉開空間，他正在打正確的比賽。」