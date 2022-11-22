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NBA／今日戰績表 浪花兄弟均缺陣勇士大敗給鵜鶘

聯合新聞網／ 整理
勇士主將柯瑞(左二)未上場。 路透社
勇士主將柯瑞(左二)未上場。 路透社

NBA今日戰績表

老鷹 102：114 騎士

魔術 102：123 溜馬

塞爾蒂克 107：121 公牛

拓荒者 111：119 公鹿

熱火 101：105 灰狼

勇士 83：128 鵜鶘

尼克 129：119 雷霆

爵士 114：121 快艇

NBA明日賽程

08:30 籃網 vs. 76人(愛爾達體育1台)

09:00 國王 vs. 灰熊

10:00 活塞 vs. 金塊

11:00 湖人 vs. 太陽(緯來體育台)

NBA戰績排行

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