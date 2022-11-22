聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／今日戰績表 浪花兄弟均缺陣勇士大敗給鵜鶘
NBA今日戰績表
老鷹 102：114 騎士
魔術 102：123 溜馬
塞爾蒂克 107：121 公牛
拓荒者 111：119 公鹿
熱火 101：105 灰狼
勇士 83：128 鵜鶘
尼克 129：119 雷霆
爵士 114：121 快艇
NBA明日賽程
08:30 籃網 vs. 76人(愛爾達體育1台)
09:00 國王 vs. 灰熊
10:00 活塞 vs. 金塊
11:00 湖人 vs. 太陽(緯來體育台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言