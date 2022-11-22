NBA／今日戰績表 浪花兄弟均缺陣勇士大敗給鵜鶘

尼克前次面對雷霆被攻下145分導致輸球，今日他們再度面對雷霆，成功將失分控制在119分，同時在布朗森（Jalen Brunson）本季新高34分的帶領下，以129比119擊敗雷霆，完成復仇。 尼

2022-11-22 16:00