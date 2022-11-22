NBA／狂飆本季新高34分助尼克復仇雷霆 布朗森：團隊的努力

尼克前次面對雷霆被攻下145分導致輸球，今日他們再度面對雷霆，成功將失分控制在119分，同時在布朗森（Jalen Brunson）本季新高34分的帶領下，以129比119擊敗雷霆，完成復仇。

尼克在首節比賽就轟下38分，不過雷霆也攻下34分。第二節板凳出發的奎克利（Immanuel Quickley）攻下12分，幫助球隊在半場建立雙位數的領先。

第三節布朗森跳出來接管比賽，單節得到12分，最後一節尼克持續維持分差贏下勝利。對於今天的好表現，布朗森歸功於隊友，「這完全是團隊的努力，藍道（Julius Randle）在下半局為球隊打開局面，我只是持續保持侵略性，很幸運今晚的投籃幾乎都進了。」

尼克主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）也稱讚球隊的表現，「我認為他們配合得很好，每個人都為彼此創造好的投籃機會，當球隊多點開花時，對手很難針對特定的人。」

布朗森攻下本季新高34分，其中兩分球14投13中。藍道和巴瑞特（RJ Barrett）也都有25分進帳，另外奎克利攻下18分。輸球的雷霆，亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）繳出30分7助攻5籃板，多特（Luguentz Dort）24分8籃板，吉迪（Josh Giddey）18分7助攻9籃板。

吉迪賽後表示球隊在近期的防守表現不佳，「不能只讓多特、威廉斯（Kenrich Williams）一對一防守對手，防守需要團隊的努力。」亞歷山大也表示，「我們的防守必須更有侵略性。」