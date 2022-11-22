NBA／公牛阻斷龍頭塞爾蒂克9連勝 主帥讚拉文：領導能力進步

聯盟戰績第一的塞爾蒂克賽前拉出一波9連勝，後衛史馬特（Marcus Smart）也歸隊，沒想到今日作客公牛主場卻慘遭滑鐵盧，以107比121輸球，這也是他們本季第二次輸給公牛。

公牛在第一節還剩9分28秒取得2分領先後，整場比賽就再也沒有落後過，公牛球星德羅展（DeMar DeRozan）攻下全場最高28分，上一場14投僅1中的拉文（Zach LaVine）也一掃陰霾攻下22分5助攻。公牛主帥唐諾文（Billy Donovan）賽後稱讚拉文的表現，「他領導球隊的能力一直在進步，今天為隊友創造出許多機會。」

塞爾蒂克的部分，明星組合泰托姆（Jayson Tatum）攻下27分、布朗（Jaylen Brown）也攻下25分，表現其實並不差，但中鋒霍福特（Al Horford）本場比賽9中0，其中三分球7中0種下輸球的敗因。主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）談起今天輸球的原因，「公牛整場比賽都打得很好，從比賽一開始，他們就是更想要贏球的球隊。」

塞爾蒂克今日輸球後，戰績改寫為13勝4敗，仍暫居聯盟龍頭。值得一提的是，本季他們只輸過公牛、騎士，各輸這兩隊2場。贏球的公牛戰績來到7勝10敗，東區第11。