NBA／把握魔術進攻當機 溜馬輕鬆收下5連勝衝上東區第四
4連勝的溜馬今日在主場迎戰魔術，雙方在第一節打得你來我往，但溜馬在第二、三節出色的發揮下逐漸拉開比數，終場也順利以123比102大勝魔術，收下近期的五連勝。
溜馬第一節開始就馬上發動攻勢，打出一波9比1的攻勢，不過魔術馬上靠著中鋒班霸（Mo Bamba）連兩記三分穩住陣腳。之後雙方一路拉鋸，魔術第一節打完反倒以28比27領先。
第二節還剩8分鐘左右，魔術的進攻開始當機，將近3分鐘沒有得分，溜馬也順勢反超比數，第二節打完取得9分領先。第三節魔術的進攻始終沒有起色，溜馬再將分差拉開至19分。
魔術雖然在第四節火力終於復甦，但同樣守不住溜馬板凳球員的攻勢，先發球員也不需回到場上，終場溜馬就沒有懸念以123比102擊敗魔術。
剛獲得單周最佳球員的溜馬後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）維持火熱，攻下18分並送出14次助攻，但出現7次失誤較不理想。持續陷交易傳聞的中鋒透納（Myles Turner）10分5籃板3火鍋，板凳出發的菜鳥馬瑟倫（Bennedict Mathurin）攻下22分、後衛麥克康奈爾（T.J. McConnell）19分10助攻、前鋒布里塞特（Oshae Brissett）18分、長人傑克森（Isaiah Jackson）10分8籃板。
魔術的部分，華格納（Franz Wagner）攻下20分6籃板，班霸15分4籃板，板凳出發的哈里斯（Gary Harris）則貢獻18分。
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