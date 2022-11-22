NBA／戈貝爾只靠4罰得分卻最關鍵 灰狼逆轉勝殘陣熱火

熱火主力得分手巴特勒（Jimmy Butler）和赫洛（Tyler Herro）皆因傷缺席今日對戰灰狼的比賽，不過雙方仍打得相當接近，灰狼雖然上半場打完落後，但在第三節大爆發逆轉取得些微領先。第四節雙方防守相當嚴密，得分都不高，最後灰狼靠著中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）連續命中4記罰球，鎖定勝局。

第一節雙方你來我往，灰狼靠著唐斯（Karl-Anthony Towns）攻下12分，將比數控制在3分落後，不過灰狼卻在第二節7分多鐘時進攻出現當機，也讓熱火有機可趁將比數一口氣拉開，第二節打完取得13分領先。

第三節灰狼外線火力大爆發，11次三分出手投進7球，其中板凳出發的麥勞夫林（Jordan McLaughlin）在此節攻下9分最為關鍵。灰狼在此節轟下37分，並將熱火得分限制在19分，反到取得5分領先。

最後一節陷入防守戰，雙方得分都不高，熱火在比賽還剩3分31秒靠著阿德巴約（Bam Adebayo）的拋投將比分改寫為99比99平手，不過灰狼羅素（D'Angelo Russell）在2分28秒中距離跳投命中，重新要回2分領先，接著雙方戰到最後一分鐘，戈貝爾兩度站上罰球線，4罰全中，熱火只再攻下2分，終場灰狼就以105比101險勝熱火。

灰狼唐斯(左)繳出全能數據，帶隊獲勝。 美聯社

本場比賽唐斯繳出25分8籃板9助攻的全能成績，愛德華（Anthony Edwards）22分7籃板4助攻5抄截，前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）攻下18分，板凳出發的奇兵麥勞夫林三分球5中4攻下12分，至於戈貝爾全場沒有出手紀錄，就只得到最後4分。

熱火方面，主控羅瑞（Kyle Lowry）21分9助攻，阿德巴約17分14籃板5助攻，另外還有4名球員得分上雙，補上主將缺陣的火力缺口。