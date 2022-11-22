NBA／浪花兄弟和格林皆輪休 勇士慘遭鵜鶘痛宰45分

昨日贏球終於拿下本季客場第一勝的勇士只開心一天，今日背靠背作客鵜鶘，主帥柯爾（Steve Kerr）決定讓4名先發球員輪休，結果勇士開賽前6分鐘進攻就大當機只得4分。首節打完就落後19分，勇士沒有一節得分贏過對手，比賽也提早進入垃圾時間，最終以83比128不敵鵜鶘。

今日勇士小將並沒有把握難得的機會，波爾（Jordan Poole）雖然攻下26分，但沒有串聯起球隊，整場一次助攻都沒送出。被寄予厚望的年輕小將庫明加（Jonathan Kuminga）上場39分鐘雖然攻下18分，但投籃命中率並不佳。穆迪（Moses Moody）則上場33分鐘則攻下10分。

勇士全隊投籃命中率不到4成，反觀鵜鶘靠著主力前鋒英格倫（Brandon Ingram）攻下全場最高的34分，以及後衛葛拉罕（Devonte' Graham）從替補出發射進6記三分攻下19分的精采表現下，輕鬆取得勝利。