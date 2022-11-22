NBA／騎士雙衛合砍55分 射下老鷹取得三連勝
賽前同樣10勝6敗的老鷹與騎士今日正面交鋒，騎士後場雙衛葛蘭德（Darius Garland） 、米契爾（Donovan Mitchell）聯手攻下55分，將楊恩（Trae Young）和墨瑞（Dejounte Murray）的組合比下去，最終騎士就以114比102在主場收下三連勝。
葛蘭德第一節就火力全開，5投全中攻下14分，幫助球隊取得12分領先，全場比賽攻下26分9助攻，米契爾29分9助攻，替補出發的歐斯曼（Cedi Osman）也有23分的火力輸出。
老鷹的部分，楊恩攻下25分10助攻，墨瑞全場只攻下11分，中鋒歐康古（Onyeka Okongwu）從板凳出發繳出18分10籃板的雙十演出，還是無法幫助球隊獲勝。
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