NBA／歐尼爾後悔沒和Kobe保持聯絡 籲所有人「愛要及時」
NBA名人堂中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前接受美國雜誌《People》專訪，感性提到已離世的昔日戰友布萊恩（Kobe Bryant），並呼籲所有人愛要及時，趕快打電話給自己身邊的親友。
歐尼爾過去曾和布萊恩在湖人一同拿下三連霸，「歐布連線」也被視為歷史上最強的雙人組，不過兩年前一場直升機意外，讓布萊恩不幸離世。近日歐尼爾接受媒體訪問，也提到他和布萊恩的關係。
歐尼爾感性的說，「我再也無法看見Kobe，我當年應該打電話給他，他也應該打電話給我，我們應該保持聯繫。」歐尼爾接著向所有人呼籲，「打給你的媽媽、打給你的兄弟、打給你在大學一起玩的朋友，永遠這件事真的太久了。」
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