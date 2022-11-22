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NBA／昔最佳第六人葛登想離開火箭 傳太陽、76人有興趣
火箭近年戰績不佳，《HoopsHype》記者斯卡托（Michael Scotto）更爆料，陣中老將後衛葛登（Eric Gordon）想被交易到季後賽球隊，而太陽和76人是對葛登最有興趣的球隊。
33歲的葛登曾在16-17賽季拿下年度第六人，過去也有豐富的季後賽經驗，在哈登（James Harden）等球星還在火箭的時候，擔任球隊的第二或第三持球點，生涯在季後賽有場均16分、2.1助攻、2.9籃板的表現，不過如今火箭戰績不佳，他也只能擔任年輕球員導師的角色。
根據斯卡托的消息指出，葛登更願意效力一支有競爭力的球隊，其中太陽、76人對他最感興趣。不過葛登還背有2年4000萬美元的合約，恐怕沒辦法為火箭帶來太多資產，去年太陽就曾傳出對葛登有興趣，但雙方因選秀權談不攏而無法達成共識。
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