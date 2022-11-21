NBA／不在意替補角色 衛少：我有能力讓其他人變更好

在今天湖人主場大勝馬刺的比賽中，除了戴維斯（Anthony Davis）的火燙表現外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有10分10助攻4籃板的貢獻，這是他本季第6次完成雙十。

不過衛斯特布魯克在比賽中卻不慎傷到右手拇指，後續經過包紮和X光檢查，結果呈現陰性。預計明天會有更進一步的傷勢評估報告。而據醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）的說法，他認為衛斯特布魯克的傷勢看似無礙，但仍需注意是否有傷到韌帶。

撇開傷勢問題，賽後談到自己的角色定位，衛斯特布魯克再次表示自己不會在意擔任先發或是替補，無論哪種角色他都會全力以赴。

「老實說，我不在乎我在第幾陣容打球，我知道我有能力讓身邊的人變得更好，就像我之前一直做的那樣。我會繼續下去，從長遠來說，這對我們很有幫助。」衛斯特布魯克說。