NBA／不在意替補角色 衛少：我有能力讓其他人變更好
在今天湖人主場大勝馬刺的比賽中，除了戴維斯（Anthony Davis）的火燙表現外，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）也有10分10助攻4籃板的貢獻，這是他本季第6次完成雙十。
不過衛斯特布魯克在比賽中卻不慎傷到右手拇指，後續經過包紮和X光檢查，結果呈現陰性。預計明天會有更進一步的傷勢評估報告。而據醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）的說法，他認為衛斯特布魯克的傷勢看似無礙，但仍需注意是否有傷到韌帶。
撇開傷勢問題，賽後談到自己的角色定位，衛斯特布魯克再次表示自己不會在意擔任先發或是替補，無論哪種角色他都會全力以赴。
「老實說，我不在乎我在第幾陣容打球，我知道我有能力讓身邊的人變得更好，就像我之前一直做的那樣。我會繼續下去，從長遠來說，這對我們很有幫助。」衛斯特布魯克說。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言