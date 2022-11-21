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NBA／五月天阿信現身籃網主場 賽前合影西蒙斯
五月天近期在美國舉辦巡迴演唱會，其中一站就是在籃網主場巴克萊中心（Barclays Center）。在今天厄文（Kyrie Irving）解禁復出對戰灰熊的比賽中，場邊第一排座位就捕捉到主唱阿信現身球場觀戰。
阿信賽前特別和西蒙斯（Ben Simmons）合影留念，還和來自日本的渡邊雄太互動。而先前的演唱會中，阿信也在演唱「瘋狂世界」時透過大螢幕播放的影片向NBA已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）致敬。
這場比賽渡邊雄太表現出色，第四節轟進4記三分球，幫助籃網最後贏得勝利；西蒙斯先發登場13投11中拿下22分8籃板5助攻，杜蘭特（Kevin Durant）26分7籃板7助攻，至於厄文則是拿到14分5籃板。
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