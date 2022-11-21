NBA／繳賽季代表作增強信心 西蒙斯準備好回費城作客

厄文（Kyrie Irving）禁賽結束歸隊，籃網三巨頭今天（21號）再度合體，靠著渡邊雄太第4節三分神射甩開糾纏，以127比115戰勝殘陣灰熊。回到先發的西蒙斯（Ben Simmons）更繳賽季代表作，以13投10中的高命中率拿到新高22分。

而此役表現替自己注入強心針也來得正是時候，因為西蒙斯下一戰將首度回費城，披掛上陣對決老東家76人。談到以「熱情」著稱的費城球迷會怎麼款待自己，西蒙斯臉上又露出逗趣表情說：「我知道什麼在等著我，這就是比賽一部分。」

「費城球迷很不可思議，非常死忠，力挺自家一切，我尊敬這點。這是座體育程式，我也跟渡邊雄太講，跟他描述在費城打球經驗，不管你是代表主隊還客隊，這都是非常不可思議的機會，能在費城有與眾不同的經驗」，西蒙斯接續表示。