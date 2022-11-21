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NBA／久違飆10顆三分球 湯普森：一直想打出這種表現
對勇士來說，湯普森（Klay Thompson）能否發揮殺守本色並展現及時雨般的猛爆火力，直接牽動著球隊勝負關鍵。今天對火箭首節飆20分和末節貢獻9分的表現，也再一次突顯湯普森的非凡價值。
湯普森整場比賽23投14中，包括三分球13投10中，狂飆41分4籃板3助攻2抄截，加上柯瑞命中7記三分球，挹注33分，並送出2016年以來最多15次助攻，維金斯（Andrew Wiggins）也補上6顆三分球，勇士以鋪天蓋地的三分火力彌補防守端的問題，總算取得開季客場首勝。
湯普森的41分追平了上季回歸以來的單場最高得分紀錄，同時這也是他生涯第6次單場至少投進10顆三分球，最近一次已經要追溯到2019年1月22日對湖人的比賽。
「我一直想要在比賽打出這樣的表現，所以出手後命中球的感覺非常棒。」湯普森說。
對於湯普森的飆分秀，格林（Draymond Green）則表示：「他從不擔心自己的表現，他在意的是球隊的發揮；當湯普森擔心這支球隊的狀況時，他就會打出好表現，然後我們就贏了。」
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