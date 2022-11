NBA／戴維斯連3戰爆發 率湖人痛宰馬刺奪3連勝

面對戰績後段班的馬刺,近況出色的戴維斯(Anthony Davis)再度大爆發,首節就獨拿18分,全場僅出賽28分鐘就攻下30分18籃板2助攻3抄截,帶領湖人早早就拉開比分,以123比92痛宰對手。

湖人快意奪下本季最佳的3連勝,而高達31分的勝分差也是開季以來最好表現。

加上前兩場比賽在內,戴維斯連續3場比賽至少都拿到30分15籃板,成為歐尼爾(Shaquille O'Neal)之後首位有如此表現的湖人球員。

華克(Lonnie Walker IV)面對前東家拿到14分,近期持續有優異表現的里夫斯(Austin Reaves)又以11投7中的效率拿到21分3助攻2籃板;替補的施羅德(Dennis Schroder)13分,衛斯特布魯克(Russell Westbrook)貢獻10分10助攻4籃板,布萊恩(Thomas Bryant)15分9籃板,納恩(Kendrick Nunn)13分。湖人團隊命中率達52.9%,各項數據幾乎都碾壓馬刺。

馬刺以瓦賽爾(Devin Vassell)的17分為最高,強森(Keldon Johnson)20投僅4中,包括三分球10投1中,只得到12分3籃板。波波維奇(Gregg Popovich)此役因病未親自督軍。

AD came out strong in Q1, dropping 18 PTS 🔥



Catch his second half on the NBA App as the Lakers take on the Spurs

📲 https://t.co/1pomR04bRi pic.twitter.com/CqTC03pe3N