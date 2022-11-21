NBA／戴維斯連3戰爆發 率湖人痛宰馬刺奪3連勝

面對戰績後段班的馬刺，近況出色的戴維斯（Anthony Davis）再度大爆發，首節就獨拿18分，全場僅出賽28分鐘就攻下30分18籃板2助攻3抄截，帶領湖人早早就拉開比分，以123比92痛宰對手。

湖人快意奪下本季最佳的3連勝，而高達31分的勝分差也是開季以來最好表現。

加上前兩場比賽在內，戴維斯連續3場比賽至少都拿到30分15籃板，成為歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後首位有如此表現的湖人球員。

華克（Lonnie Walker IV）面對前東家拿到14分，近期持續有優異表現的里夫斯（Austin Reaves）又以11投7中的效率拿到21分3助攻2籃板；替補的施羅德（Dennis Schroder）13分，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）貢獻10分10助攻4籃板，布萊恩（Thomas Bryant）15分9籃板，納恩（Kendrick Nunn）13分。湖人團隊命中率達52.9%，各項數據幾乎都碾壓馬刺。

馬刺以瓦賽爾（Devin Vassell）的17分為最高，強森（Keldon Johnson）20投僅4中，包括三分球10投1中，只得到12分3籃板。波波維奇（Gregg Popovich）此役因病未親自督軍。