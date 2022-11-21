NBA／詹皇NBA初登板時出生 活塞菜鳥讚嘆驚人事實

詹姆斯（LeBron James）本季挑戰生涯第20個賽季，在2003年11月18號初登板，就在這同一天，活塞新秀杜倫（Jalen Duren）湊巧誕生，他也成為了NBA目前唯一在詹姆斯首秀後出生的現役球員。

儘管活塞與湖人日前交手，詹姆斯因傷缺陣，杜倫依然期待有朝一日能碰上這位仍活躍場上的籃壇巨星，「那會是非常不真實的一刻，你知道我想表達的意思。詹姆斯效力NBA時間比我活著的時間還久呢」。

杜倫續道：「能跟他同時站上球場會是一樁傳奇，那將是很酷的經驗。」過去詹姆斯也曾在NBA賽場面臨類似令人感嘆歲月荏苒的時刻，他上季就曾對上大兒子布朗尼（Bronny）高中隊友、灰熊前鋒威廉斯（Ziaire Williams）。