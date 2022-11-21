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NBA／巫師三劍客溫馨重聚 亞瑞納斯坦言事前擔心被噓

聯合新聞網／ udn記者陳元廷／綜合外電報導
昔日巫師三劍客聚首 美聯社
昔日巫師三劍客聚首 美聯社

巫師本季城市版球衣致敬2000年後將近10年經典款式，這款球衣不只因喬丹（Michael Jordan）二度復出而給球迷留下深刻印象，三劍客時期同樣帶來獨特情感，而球團也趁此機會，迎回昔日爭議離隊的亞瑞納斯（Gilbert Arenas）。

過去惹上持槍爭議加上傷勢黯然結束巫師生涯，不過亞瑞納斯張狂得分實力讓「鐵板燒」名號深植人心，「零號探員」當年無疑是響叮噹一號人物。如今巫師找回他跟昔日搭檔巴特勒（Caron Butler）與傑米森（Antawn Jamison）開同學會。

儘管場上天不怕、地不怕，亞瑞納斯坦言當初收到邀約，很擔心巫師球迷對他回歸的反應，連老隊友傑米森都略顯驚訝表示：「我本來不知道他會這麼想，但我一週前視訊會議時，他坦承自己很緊張，擔心現場球迷會不會用噓聲迎接他。」

亞瑞納斯透露自己其實考慮1週才決定接受邀請，他進一步說：「我當年離開舊事搭飛機一走了之，沒跟任何人說再見。我很有罪惡感，因為沒跟關照我的人說再見，如今要再見到他們讓我罪惡感浮現上來。」但最終他回歸受到大家擁抱。

「他們對我的關愛太不真實了，就好像我還是當年場均30分的那個當家球星」，亞瑞納斯深受感動表示，目睹此景的小安索（Wes Unseld Jr.）也描述：「現場充滿笑聲也充滿了淚水。」巴特勒則補充：「亞瑞納斯回到他的歸屬，這是對的。」

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