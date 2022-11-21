NBA／庫茲瑪帶起末節反攻 巫師逆襲捕蜂7戰收6勝

比爾（Bradley Beal）近期歸隊讓巫師陣容重新完整，今天（21號）對黃蜂就聯手庫茲瑪（Kyle Kuzma）各攻超過20分，加上其他球員關鍵時刻不怯場，終場就後來居上以106比102逆轉黃蜂，收下近7戰的第6勝。

小鮑爾（LaMelo Ball）踝傷復發缺賽，不過黃蜂此役依舊競爭力十足，甚至打完3節還領先。但巫師靠庫茲瑪決勝節挺身率隊反撲，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）與基斯佩特（Corey Kispert）最後罰球不手軟也留下勝利。

數據上，庫茲瑪砍28分居巫師之首還外帶10籃板，比爾挹注26分、5助攻與5抄截，波爾辛吉斯獲12分、5阻攻，防守端表現可圈可點；黃蜂方面，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）攻23分為佳，海瓦德（Gordon Hayward）添20分。