NBA／唐西奇最後一擊失手 波特關鍵三分助金塊止敗

唐西奇（Luka Doncic）前一場比賽以大三元表現率領獨行俠大勝殘陣金塊，然而今天雙方又於達拉斯再次交手，約柯奇（Nikola Jokic）和穆雷（Jamal Murray）仍是無法上場，但比賽過程卻有著天壤之別。

雙方一路激戰到第四節讀秒階段，波特（Michael Porter Jr.）終場前55.6秒的關鍵三分球幫助金塊超前，唐西奇最後一擊嘗試大號三分球未果，金塊以98比97上演復仇，結束2連敗。

波特全場就只投進這一顆外線，但卻是價值連城，拿到14分5籃板2抄截2阻攻；海蘭德（Bones Hyland）板凳出發貢獻全場最高29分，其中13分出現在第四節，是金塊得以擋住獨行俠反撲的關鍵之一。

喬丹（DeAndre Jordan）頂替先發搶下17個籃板，得到8分；凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）則有9分4籃板3助攻。

格林（Josh Green）第四節獨拿10分，幫助一路苦追的獨行俠得以超前比分，甚至在終場前1分半鐘還掌握4分領先優勢，但金塊先靠海蘭德的罰球追回兩分，波特的三分彈一舉超前。獨行俠隨後多次進攻都未能把握，唐西奇也錯失最後一擊機會，再次遺憾吞敗。

唐西奇拿下22分9籃板8助攻，格林23分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）則有11分8助攻的表現。