NBA／尼克防守後繼無力 太陽少保羅後場夠力照克敵
沒有被保羅（Chris Paul）連續缺賽6場亂流影響，太陽今天（21號）靠代班的佩恩（Cameron Payne）砍全隊最高21分，聯手後場搭檔布克（Devin Booker）挹注20分，以116比95力克尼克。
尼克此役雖打了2節多的好球，最後卻防守潰堤任對手予取予求，太陽第3節後面5分鐘灌進20分，奠定穩定領先基礎，尼克末節外線熄火，更是無力反擊，全隊整場三分25投7中種下敗因。
數據上，布克獲20分在隊上僅次佩恩，後者另有9助攻與7籃板全能演出，艾頓（Deandre Ayton）則添13分、11籃板，替補的李（Damion Lee）砍4記三分、收15分；尼克以布朗森（Jalen Brunson）獲27分為佳。
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