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NBA／籃網三巨頭再合體 渡邊雄太末節扮奇兵獵熊
厄文（Kyrie Irving）因歧視猶太風波而遭禁賽8場後回歸，籃網今天（21號）更進一步變陣，克萊斯頓（Nicolas Claxton）私人理由告假，西蒙斯（Ben Simmons）重返先發就有搶眼演出，高效攻賽季新高22分，率隊以127比115擒殘陣灰熊。
灰熊此役一口氣少莫蘭特（Ja Morant）與貝恩（Desmond Bane）後場雙槍，甫歸隊的禁區支柱傑克森（Jaren Jackson Jr.）又傷勢管理缺陣。籃網沒放過大好機會，雖前3節陷入苦戰，幸好渡邊雄太末節扮奇兵殺出，連續三分冷箭射下對手。
渡邊雄太全場攻下16分，其中第4節飆進4記三分成致勝功臣。西蒙斯則以13投10中的超高命中率砍22分，杜蘭特（Kevin Durant）另添26分，厄文貢獻14分；灰熊方面，布魯克斯（Dillon Brooks）一枝獨秀砍31分，球隊近4戰吞3敗。
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