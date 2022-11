NBA／湯普森10記外線爆砍41分 聯手柯瑞勇士客場開胡

開季以來表現飽受批評的湯普森(Klay Thompson),近期似乎逐漸找回手感。今天作客面對火箭,彷彿讓他想起當年大開殺戒的記憶,火力全面爆發!

湯普森首節就展現火燙手感轟進20分,全場23投14中包括三分球13投10中,狂飆41分4籃板3助攻2抄截,追平上季復出以來的最高得分表現;加上柯瑞(Stephen Curry)也是20投11中包括7記三分球在內,貢獻33分15助攻7籃板3抄截2阻攻,勇士在第四節擺脫火箭的糾纏,以127比120贏得勝利。這也是勇士歷經開季客場8連敗之後首度奪勝。

勇士前三節比賽可說是飽受火箭威脅,第三節靠著柯瑞轟下16分,維金斯(Andrew Wiggins)也有9分進帳,勇士單節轟進8顆三分球,投籃命中率高達65%,帶著3分領先進入決勝期。

雖然以些微之差落後勇士,但火箭不干示弱持續緊咬,多次追平比分;關鍵時刻柯瑞和湯普森接連命中三分,兩人在這一節合力砍進5顆三分球,攻下18分,幫助勇士穩定局面,順利客場開胡。

維金斯此役也命中6顆三分球進帳22分,外加5籃板2抄截;格林(Draymond Green)4分8助攻5籃板,波爾(Jordan Poole)10分4助攻。勇士全隊投進24記三分球,命中率超過5成,其中湯普森、柯瑞和維金斯就包辦了23顆。

火箭的波特(Kevin Porter Jr.)攻下30分6助攻5籃板,史密斯(Jabari Smith)則有22分7籃板,格林(Jalen Green)15投僅4中,得到16分5籃板4助攻,伊森(Tari Eason)19分8籃板3抄截。

