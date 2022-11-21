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NBA／湯普森10記外線爆砍41分 聯手柯瑞勇士客場開胡

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
浪花兄弟合砍74分，助勇士奪客場首勝 路透社
浪花兄弟合砍74分，助勇士奪客場首勝 路透社

開季以來表現飽受批評的湯普森（Klay Thompson），近期似乎逐漸找回手感。今天作客面對火箭，彷彿讓他想起當年大開殺戒的記憶，火力全面爆發！

湯普森首節就展現火燙手感轟進20分，全場23投14中包括三分球13投10中，狂飆41分4籃板3助攻2抄截，追平上季復出以來的最高得分表現；加上柯瑞（Stephen Curry）也是20投11中包括7記三分球在內，貢獻33分15助攻7籃板3抄截2阻攻，勇士在第四節擺脫火箭的糾纏，以127比120贏得勝利。這也是勇士歷經開季客場8連敗之後首度奪勝。

勇士前三節比賽可說是飽受火箭威脅，第三節靠著柯瑞轟下16分，維金斯（Andrew Wiggins）也有9分進帳，勇士單節轟進8顆三分球，投籃命中率高達65%，帶著3分領先進入決勝期。

雖然以些微之差落後勇士，但火箭不干示弱持續緊咬，多次追平比分；關鍵時刻柯瑞和湯普森接連命中三分，兩人在這一節合力砍進5顆三分球，攻下18分，幫助勇士穩定局面，順利客場開胡。

維金斯此役也命中6顆三分球進帳22分，外加5籃板2抄截；格林（Draymond Green）4分8助攻5籃板，波爾（Jordan Poole）10分4助攻。勇士全隊投進24記三分球，命中率超過5成，其中湯普森、柯瑞和維金斯就包辦了23顆。

火箭的波特（Kevin Porter Jr.）攻下30分6助攻5籃板，史密斯（Jabari Smith）則有22分7籃板，格林（Jalen Green）15投僅4中，得到16分5籃板4助攻，伊森（Tari Eason）19分8籃板3抄截。

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