NBA／不擺爛還想補來柯林斯 傳爵士盼續約留克拉克森

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）日前報導，更新太陽交易克勞德（Jae Crowder）進度，指出公鹿與老鷹是表達興趣的下家，也提到後者正聽取關於柯林斯（John Collins）報價，其中有意出手的隊伍也引起關注。

查拉尼亞就透露，爵士近期探尋了得到柯林斯的可能性，而資深記者史坦（Marc Stein）也接續分析，賽季開打已滿1個月，爵士成為大黑馬，至今仍居西區龍頭，球隊詢價柯林斯的動作證明不會如部份人士預期拆散現有陣容拚擺爛。

史坦進一步指出，爵士不只無意砍掉重練，還計畫提前續約克拉克森（Jordan Clarkson）。這位昔日板凳暴徒，本季不但成功擔下先發重任，且一改有時遭詬病的太過獨善其身的砍將打法，目前為止場均繳出生涯新高的4.6助攻。