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NBA／里拉德右小腿拉傷 預計缺席1至2週
前一場對爵士提前受傷退場的里拉德（Damian Lillard），經診斷後為右小腿拉傷，預計將缺席1至2週的時間，之後再做相關的傷勢評估。
拓荒者針對里拉德此次受傷顯得更為謹慎小心，原因是球隊不希望這會變成反覆出現的傷病，因此讓他有更充裕的休養時間。
而美國醫學專家也透露，里拉德所受傷的小腿部位是在更深一層的肌肉組織，必須特別小心面對，因為這部分是牽動到跟腱的地方。
里拉德之前曾因小腿拉傷連續缺席了4場比賽，本季他平均可以攻下26.3分7助攻4.3籃板，拓荒者目前戰績10勝6敗，名列西區前4強。
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