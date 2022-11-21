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NBA／關鍵時刻遭冷凍 拉文透露已與教練溝通把話說開
公牛上一戰惜敗魔術，不過險些克服19分落後，只是絕地反攻期間，當家球星拉文（Zach LaVine）並不在場上，關鍵時刻比分拉鋸也一樣枯坐冷板凳。他賽後就坦言對此調度有意見，不過跟教頭唐納文（Billy Donovan）溝通後已冰釋前嫌。
拉文當時指出：「比賽一開始，我得設法提昇自己命中率，但到了關鍵時刻，你得讓我這樣的球員上場，我的價值就體現在此。我喜歡這調度決定嗎？不。但我得試著接受嗎？是的。就是準備迎接下一場。」教頭也強調這僅是單一比賽特例。
唐納文表示：「除了就是單場比賽狀況外，我不把這當作別的看。」拉文事後也進一步透露雙方有再溝通，「我告訴教練，我自認贏得上場扭轉低迷表現的權利。但這就是1場比賽，我不想把這過度擴大，這就是1場失利，而賽季還很長」。
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