NBA／克拉克森、畢斯利聯手轟倒拓荒者 爵士重返西區龍頭

西區雙雄拓荒者和爵士今天正面交鋒，原本在第三節一度領先19分的爵士，遭受到拓荒者的強勢反擊，多次追近比分，甚至在第四節超前；但克拉克森（Jordan Clarkson）挺身而出，單節豪取15分，板凳暴徒畢斯利（Malik Beasley）也貢獻了10分，兩人聯手飆分擋下拓荒者的進逼，幫助爵士以118比113拿下勝利。

爵士在3連敗之後，連續拿到「背靠背」勝利，也讓球隊勝率一舉超越拓荒者，重登西區龍頭寶座。

Lauri Markkanen, Malik Beasley, and Jordan Clarkson came up clutch tonight in the Jazz win.



Markkanen: 23 PTS, 10 REB

Clarkson: 28 PTS, 4 AST

Beasley: 29 PTS, 3 REB, 6 3PM



Utah now holds sole possession of first place in the Western Conference. pic.twitter.com/iZfjrKzf9x — NBA (@NBA) November 20, 2022

克拉克森全場攻下28分4助攻；馬卡南（Lauri Markkanen）13投7中，拿到23分10籃板2助攻，畢斯利則是轟進6顆三分球，飆進賽季新高29分。特別是在第三節後段拓荒者靠著西蒙斯外線連發迅速追近比分之際，畢斯利予以回應，聯手克拉克森穩住領先優勢。

里拉德（Damian Lillard）此役因右小腿緊繃被迫提前退場，只打不到27分鐘拿到13分7助攻；西蒙斯（Anfernee Simons）進帳23分8籃板7助攻4抄截，哈特（Josh Hart）19分8籃板，葛蘭特14分。諾基奇（Jusuf Nurkic）拿到18分7籃板，尤班克斯（Drew Eubanks）13分6籃板4阻攻。

儘管爵士登上西區第一，但老將康利（Mike Conley）在防守里拉德時不慎傷到左膝蓋，退場之後就未再回到球場。其傷勢情況猶待後續檢查結果而定。