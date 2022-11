NBA／克拉克森、畢斯利聯手轟倒拓荒者 爵士重返西區龍頭

西區雙雄拓荒者和爵士今天正面交鋒,原本在第三節一度領先19分的爵士,遭受到拓荒者的強勢反擊,多次追近比分,甚至在第四節超前;但克拉克森(Jordan Clarkson)挺身而出,單節豪取15分,板凳暴徒畢斯利(Malik Beasley)也貢獻了10分,兩人聯手飆分擋下拓荒者的進逼,幫助爵士以118比113拿下勝利。

爵士在3連敗之後,連續拿到「背靠背」勝利,也讓球隊勝率一舉超越拓荒者,重登西區龍頭寶座。

Lauri Markkanen, Malik Beasley, and Jordan Clarkson came up clutch tonight in the Jazz win.



Markkanen: 23 PTS, 10 REB

Clarkson: 28 PTS, 4 AST

Beasley: 29 PTS, 3 REB, 6 3PM



Utah now holds sole possession of first place in the Western Conference. pic.twitter.com/iZfjrKzf9x