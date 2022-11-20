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NBA／霍華德喊話考慮台籃 傳湯瑪斯出任新興聯賽球評
霍華德（Dwight Howard）初登板嗨翻全台，甚至美國媒體與網友都關注起其在寶島發展，而他也發揮代言人功用，喊話安東尼（Carmelo Anthony）與湯瑪斯（Isaiah Thomas）考慮轉戰台籃，不過後者最近將得到1份新工作。
《ESPN》記者史比爾斯（Marc J. Spears）報導，湯瑪斯預計以球評身份，加入給大學生年紀年輕球員舞台的職業聯盟「Overtime Elite」。該聯賽成立僅第2年時間，馬刺落選菜鳥巴洛（Dominick Barlow）就出身於此，這季更招募來湯普森（Amen Thompson），被評為有挑戰明年NBA選秀探花身價。
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