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NBA／莫蘭特左腳踝一級扭傷 至少休兵1週
昨天在對雷霆比賽快結束之前，莫蘭特（Ja Morant）一次突破後落地不慎扭傷左腳踝，當下表情痛苦倒地，最後才勉強離開球場。在經過檢查之後，莫蘭特確認為左腳踝一級扭傷，目前進入每週觀察名單之中，預計會在下星期重新評估傷勢。
莫蘭特平均可以攻下28.6分7.1助攻6.2籃板1.1抄截，投籃命中率46.5％，三分球命中率也是生涯新高的39.1％。
灰熊近期可說是面臨傷兵麻煩，除了莫蘭特外，貝恩（Desmond Bane）、傑克森（Jaren Jackson Jr.）等主力也都處於傷兵名單之中。灰熊目前戰績10勝6敗，排名西區第3。
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