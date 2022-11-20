NBA／恐面臨左脛骨應力性骨折 康寧漢無限期缺賽

因左脛骨問題已經連續缺席5場比賽的康寧漢（Cade Cunningham），傳出傷勢情況並不樂觀，很可能遭遇應力性骨折。如今傳出他正在考慮是否要接受手術治療，恐將面臨無限期缺賽的情況。

身為2021年選秀狀元，康寧漢早在新秀賽季就存在脛骨傷勢的困擾，季前賽期間他也一直尋找對策，但開季打了前面12場比賽後，仍是要被迫休兵。倘若他沒有選擇接受手術，其休養時間勢必會持續下去；一旦進行手術治療，康寧漢也會缺席大半個賽季，甚至整季提前報銷。

消息人士透露，康寧漢會盡可能嘗試手術以外的治療方式，但無論如何，現階段他已經被列為無限期缺陣。

康寧漢本季平均可以得到19.9分6.2籃板6助攻，投籃命中率41.5%，三分命中率僅27.9%。