聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／恐面臨左脛骨應力性骨折 康寧漢無限期缺賽
因左脛骨問題已經連續缺席5場比賽的康寧漢（Cade Cunningham），傳出傷勢情況並不樂觀，很可能遭遇應力性骨折。如今傳出他正在考慮是否要接受手術治療，恐將面臨無限期缺賽的情況。
身為2021年選秀狀元，康寧漢早在新秀賽季就存在脛骨傷勢的困擾，季前賽期間他也一直尋找對策，但開季打了前面12場比賽後，仍是要被迫休兵。倘若他沒有選擇接受手術，其休養時間勢必會持續下去；一旦進行手術治療，康寧漢也會缺席大半個賽季，甚至整季提前報銷。
消息人士透露，康寧漢會盡可能嘗試手術以外的治療方式，但無論如何，現階段他已經被列為無限期缺陣。
康寧漢本季平均可以得到19.9分6.2籃板6助攻，投籃命中率41.5%，三分命中率僅27.9%。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言