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NBA／回歸前夕受訪再度致歉 厄文彌補動作受肯定

聯合新聞網／ udn記者陳元廷／綜合外電報導
籃網球星厄文 美聯社
籃網球星厄文 美聯社

籃網替陷入歧視猶太風暴的厄文（Kyrie Irving）設下回歸條件，不但有外媒聲稱這是刻意刁難，同儕也發聲認為不合理且籲球員工會必要時該介入。如今傳厄文已滿足條件，預計週一對灰熊比賽回歸，他認錯彌補動作也得到肯定。

《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）就透露，1位不具名隊內消息來源對他表示，厄文不但滿足回歸條件，所達到的標準甚至超過球團要求。當初拒絕接受厄文捐款的猶太組織，其領袖如今也公開表示感受到厄文歉意。

而在回歸前夕，厄文也在近期首度公開受訪，他表示：「我真心想把焦點擺在自己對猶太社群所造成傷害，讓他們因而感到威脅。我想為此深深道歉，自從我貼出那則連結後，我有很多時間思考自省，很多傷害需要修復，也有很多需要溝通。」

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