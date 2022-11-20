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NBA／76人傷兵滿營展韌性 愛德華將功贖罪守勝
哈登（James Harden）傷勢未癒，就又傳馬克西（Tyrese Maxey）恐休1個月壞消息，76人今天（20號）背靠背作戰，還少哈里斯（Tobias Harris）。儘管末節險些演出大逆轉，可惜仍功虧一簣，終場以109比112惜敗灰狼。
灰狼此役發揮「趁你病，要你命」原則，最多領先76人多達20分，沒想到最後關頭卻差點搞砸一切。進攻陷入當機下，梅爾頓（De'Anthony Melton）更三分冷箭連發，甚至最後咬到1分差時，還抄掉愛德華（Anthony Edwards）球。
但大意失荊州的愛德華將功贖罪，積極回防擋下了梅爾頓上籃，之後他也穩穩把握2罰，76人佈署最後一擊交給尼恩（Georges Niang），但他猶豫後勉強出手偏差甚遠。數據上，灰狼以愛德華25分居首，羅素（D'Angelo Russell）獲19分、7助攻；76人以安比德（Joel Embiid）攻32分為佳，梅爾頓添27分。
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