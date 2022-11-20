NBA／奈史密斯致勝兩罰 溜馬破解魔術奪4連勝

溜馬將和魔術連續對戰，首場比賽雙方在第四節相互較勁，數次輪替領先；溜馬靠著奈史密斯（Aaron Nesmith）在剩下9.6秒兩罰俱中，驚險地以114比113擊敗魔術。溜馬取得4連勝，近7戰贏得6勝。

昨天扭傷腳踝退場的哈利伯頓（Tyrese Haliburton），賽後表示自己感覺很好，而他今天也再度先發上場，16投9中拿下22分14助攻4籃板2抄截3阻攻，表現之全能明顯不受傷勢影響。

透納（Myles Turner）拿到20分11籃板，本季第6次雙十演出，一項數據顯示，當他上場至少26分鐘時，溜馬戰績是7勝0敗。

致勝功臣奈史密斯則有19分進帳，包括命中5記三分球；溜馬共6人得分超過雙位數，並砍進18顆三分球，希爾德（Buddy Hield）15分，史密斯（Jalen Smith）14分，馬瑟倫（Bennedict Mathurin）12分。

魔術陣中也有3人得分超過20分。F.華格納（Franz Wagner）拿下29分5籃板3助攻，小寶兒（Bol Bol）22分11籃板2阻攻，班霸（Mo Bamba）21分9籃板2阻攻。