NBA／一肩扛進攻火力率隊連勝 戴維斯歸功內部會議效果

湖人擺脫低潮取得2連勝，戴維斯（Anthony Davis）火力爆發，對籃網先飆37分，碰活塞再砍38分，找回進攻狀態。個人表現搶眼之外，戴維斯透露先前球隊召開內部會議，席間大家暢所欲言，是球隊止跌反彈的契機。

「就像支戰績僅2勝10敗的隊伍該做的，我們彼此溝通對話。談每個球員該怎麼做得更好，整體又該怎麼改進。不只教練團發聲，包括隊醫還有訓練團隊每個人都有話說，我們就是想找到解決方法，而這也啟到效果」，戴維斯說。

教頭漢姆（Darvin Ham）也強調：「每個人都發言，唯一不好的想法就是沒有想法，我們都暢所欲言。」戴維斯進一步透露：「會議充滿情緒，大家你來我往，但都是朝好的方向走，我們尋求解法，而非吵架，這些對話很正面。」