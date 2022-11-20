NBA／老鷹聆聽柯林斯報價 太陽鋒線補強潛在目標曝光
克勞德（Jae Crowder）與太陽協議分手，季前訓練營至今都沒有赴球隊報到，即便之後強森（Cameron Johnson）掛傷號，雙方還是無意再續前緣。而球團尋求交易克勞德也仍處進行式，權威外媒消息來源對此也有了最新更新。
《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，老鷹與公鹿是對克勞德最有興趣的2支隊伍。而老鷹近期開始聆聽有關柯林斯（John Collins）報價，但太陽似乎對此持觀望態度，因為柯林斯5年1億2500萬美元合約才走到第2年。
報導也進一步提及太陽屬意前鋒補強目標，像是國王的巴恩斯（Harrison Barnes）、巫師的庫茲瑪（Kyle Kuzma）與火箭的馬丁（KJ Martin Jr.）。但《雅虎體育》記者費雪（Jake Fischer）指出，公鹿仍是克勞德最可能下家，可能與太陽談成3方交易，本身付出籌碼則預計是康納頓（Pat Connaughton）。
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