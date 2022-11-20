NBA／楊恩妙傳葛里芬絕殺秀 老鷹延長賽氣走暴龍

老鷹新秀葛里芬（AJ Griffin）在今天主場比賽中替補上場貢獻17分，其中延長賽獨拿8分，包括最後時刻接獲楊恩（Trae Young）的長傳第一時間把球送進籃框，幫助老鷹以124比122絕殺暴龍。

楊恩此戰21投12中，攻下33分12助攻3籃板，杭特（De'Andre Hunter）14罰11中拿下22分5籃板；卡佩拉（Clint Capela）18分14籃板，墨瑞（Dejounte Murray）17分7籃板4助攻2抄截，柯林斯（John Collins）提前6犯退場，得到9分11籃板4助攻。

第四節終場前2分多鐘還落後8分的老鷹，隨後殺出10比0攻勢，一口氣超前比分；儘管阿努諾比（OG Anunoby）兩罰命中，將比分追平，比賽也進入延長。

葛里芬和楊恩在延長賽一開始聯手得到10分，幫助老鷹取得領先；不過阿努諾比先是追回兩分，杭特兩次罰球落空也給了暴龍希望。阿努諾比持球造成犯規站上罰球線，並在剩下3.8秒穩穩把握兩罰，再度追平比分。眼看雙方要繼續加班，楊恩持球快速突破找到籃下完全空檔的葛里芬，暴龍這波防守缺漏也造成了最終輸球遺憾。

賽後談到這波關鍵一擊，老鷹總教練麥克米倫（Nate McMillan）表示：「我們有演練過這個戰術，你永遠不知道何時會派上用場。今天我們完美執行了這個戰術。」麥克米倫同樣稱讚了葛里芬在這場比賽的進攻表現，「他提供了我們需要的火力。他的得分很及時。」

事實上，第四節中後段兩度錯失領先優勢的暴龍，原本還有機會在正規時間結束前終結對手，但阿努諾比出手未中，隨後巴恩斯（Scottie Barnes）在籃下也出現空檔，但放球過猛導致球直接彈出，接著他又補籃還是沒能把球撥進。

巴恩斯繳出28分11籃板9助攻的準大三元表現，只是徒留遺憾；阿努諾比拿到27分5助攻3籃板2抄截，楊恩（Thaddeus Young）18分9籃板4助攻4抄截，范弗利特（Fred VanVleet）15分5助攻。傷兵連連的暴龍中止近期的2連勝。