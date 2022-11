NBA／楊恩妙傳葛里芬絕殺秀 老鷹延長賽氣走暴龍

老鷹新秀葛里芬(AJ Griffin)在今天主場比賽中替補上場貢獻17分,其中延長賽獨拿8分,包括最後時刻接獲楊恩(Trae Young)的長傳第一時間把球送進籃框,幫助老鷹以124比122絕殺暴龍。

楊恩此戰21投12中,攻下33分12助攻3籃板,杭特(De'Andre Hunter)14罰11中拿下22分5籃板;卡佩拉(Clint Capela)18分14籃板,墨瑞(Dejounte Murray)17分7籃板4助攻2抄截,柯林斯(John Collins)提前6犯退場,得到9分11籃板4助攻。

