NBA／安戴托昆波加練爆爭議 哈瑞爾嗆聲內容流出

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與安比德（Joel Embiid）正面對決激起場上火花，前者成功暴扣後者，後者也不甘示弱，以麻辣鍋回敬。但戰火事後竟延燒到場下，讓安戴托昆波卯上76人現場工作人員與哈瑞爾（Montrezl Harrell）。

此一爭議發生在賽後，當安戴托昆波試圖回到場上練投罰球，對手哈瑞爾上前干擾，把球一把拿走，當場雙方爆發口角。之後安戴托昆波試回休息室拿別的球，回到場卻有工作人員搭梯子在籃框下作業，安戴托昆波上前幾度溝通卻未果。

沒想到安戴托昆波反應竟是出手推倒梯子引嘩然。他事後解釋：「我從未試圖對任何人表示任何不尊重，我想今天這事件很不幸。」他進一步說：「我跟他們說請把梯子移開，他們說不，我又請求，再遭拒絕，我就是只打算再罰2球而已。」

安戴托昆波更強調：「我不知道自己是否該道歉，我不覺得自己犯了什麼錯，就只是梯子倒了。我想我有權鍛鍊自己球技，特別是我這場罰球很差，任何人遇到相同狀況都會想加練，假如他們不這麼想，那就是他們不把籃球當作一回事。」

至於與哈瑞爾之間的口角，安戴托昆波說法則是：「我尊重每個球員，我知道有些人現在沒上場時間，所以想要多作些訓練。我跟他說，我們可以一起練投，但他們不要，說場是他們的，要我離開，還把我的球拿走，我覺得這很不敬業。」

而網路也流出哈瑞爾口角衝突時畫面，收音顯示他嗆安戴托昆波這不是密爾瓦基，並不客氣要對方快走。甚至也嗆聲一旁的安戴托昆波哥哥，指出自己不怕打架要對方小心。哈瑞爾事後也在推特發文表示：「確保你們把整個故事說完整，我請這位仁兄離開球場，所以我可以練習，工作人員也得更換場地，他卻忽略我，那這就是他應得的，尊重只給懂尊重的人」。